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الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بدورها فى ملف إعادة الإعمار والتنمية لدول أفريقيا

الإثنين، 01 مارس 2021 01:30 م
الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بدورها فى ملف إعادة الإعمار والتنمية لدول أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية ملتزمة للاطلاع بمسئوليتنا فى ملف إعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات من خلال مركز الاتحاد الأفريقى المعنى بهذه القضية والموجود على أرض مصر، لوضع الخطط والبرامج التنموية والتنسيق مع كل دولة معنية وفق أوضاعها وأولوياتها الوطنية وبحث أفضل الآليات والسبل وتنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أن رئاسة مصر للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة تفتح الباب أمام تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى هذا المجال.

 

 


السيسى

الرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

منتدى اسوان

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