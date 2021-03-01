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الرئيس السيسي: دراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 01 مارس 2021 05:24 م
الرئيس السيسي: دراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

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السيسى

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