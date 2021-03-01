وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين:"لقد تحدث الرئيس بوتين مرارا وتكرارا عن استعداده لاستئناف العلاقات وتطويرها بشكل ديناميكي بالحد، الذي يكون الجانب الأميركي جاهزا له".



وأضاف :" حتى الآن مستوى الاستعداد الأمريكي لهذا الأمر متفاوت، ولكن الرئيس بوتين كان ولا يزال منفتحا على الحوار مع جميع البلدان في العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة".



وتابع:" إن الرئيس الروسي منفتح ايضاً لتسوية الخلافات الأكثر حدة من خلال الحوار"، مشيرا إلى أنه ليس لكل البلدان نفس الإرادة السياسية.