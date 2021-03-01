اليوم السابع
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الحماية المدنية بالجيزة توزع كتيبات على المواطنين بمناسبة اليوم العالمى

الإثنين، 01 مارس 2021 11:22 م
الحماية المدنية بالجيزة توزع كتيبات على المواطنين بمناسبة اليوم العالمى الحماية المدنية تحتفل باليوم العالمى
كتب عبد الرحمن سيد

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احتفت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يتزامن مع الأول من مارس كل عام، وحرص رجال الإدارة على توزيع الورود على المواطنين بميداني مصطفى محمود بالمهندسين والحصرى بمدينة 6 أكتوبر ومحيط "هايبر" بالشيخ زاد.
 
 
كام تم توزيع كتيبات تضمن دور الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات العامة، والخاصة والحفاظ على البيئة والاقتصاد، والإرشادات العامة للوقاية من الحرائق بدورها، وسعت وزارة الداخلية إلى تدعيم قطاع الحماية المدنية باستمرار؛ للوصول لحماية مدنية قوية متطورة في مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية.
 
 
 
ويعد قطاع الحماية المدنية في مصر، من أقدم المرافق في الشرق الأوسط، وقدم الكثير منذ نشأته في تعزيز الأمن وحماية المنشآت والأرواح والممتلكات. وتعتبر المنظمة الدولية للحماية المدنية أكبر كيان حكومي، يضم أجهزة الحماية المدنية على مستوى العالم، إضافة إلى أنها تضم في عضويتها عدد كبير من الدول العربية.
 

 


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