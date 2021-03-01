الحماية المدنية بالجيزة توزع كتيبات على المواطنين بمناسبة اليوم العالمى

احتفت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يتزامن مع الأول من مارس كل عام، وحرص رجال الإدارة على توزيع الورود على المواطنين بميداني مصطفى محمود بالمهندسين والحصرى بمدينة 6 أكتوبر ومحيط "هايبر" بالشيخ زاد.

كام تم توزيع كتيبات تضمن دور الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات العامة، والخاصة والحفاظ على البيئة والاقتصاد، والإرشادات العامة للوقاية من الحرائق بدورها، وسعت وزارة الداخلية إلى تدعيم قطاع الحماية المدنية باستمرار؛ للوصول لحماية مدنية قوية متطورة في مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية.