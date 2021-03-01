اليوم السابع
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خالد صلاح
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الحكومة الصينية تلغى ديون على غينيا بقيمة 23 مليار دولار

الإثنين، 01 مارس 2021 01:12 ص
الحكومة الصينية تلغى ديون على غينيا بقيمة 23 مليار دولار الرئيس الصيني والبرلمان
وكالات

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وقعت الحكومتان الغينية والصينية، في العاصمة الغينية كوناكري على اتفاقي تعاون اقتصادي وفني ينصان على إلغاء دين والإفراج عن غلاف مالي على هيئة هبة.
 
وقام وزير الخارجية الغيني إبراهيما خليل كابا، وسفير الصين لدى غينيا هوانغ واي بالتوقيع على الوثيقة المتعلقة بإلغاء دين صيني على غينيا بقيمة 23 مليون دولار أمريكي يعود إلى سنة 2005 .
 
كما أفرجت الحكومة الصينية على غلاف مالي قدره 11 مليون دولار أمريكي، كإعانة غير قابلة للسداد، تهدف لإنجاز مشروعات اتفقت عليها الدولتان لمساعدة غينيا على الحد من انعكاسات الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) ومرض وباء الإيبولا على الاقتصاد الوطني.
 
وأوضح الوزير الغيني أن هذه المساعدة المالية المقدرة بـ 11 مليون دولار أمريكي ستكون موجهة لإنجاز مشروعات ذات تأثير اجتماعي.

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