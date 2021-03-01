الجيش اليمني يأسر مئات الحوثيين في المعارك الدائرة بمأرب

وكالات

أكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتوا أسرى في قبضة الجيش اليمني والمقاومة وأبناء القبائل خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن من بين أسرى الميليشيا الحوثية الإرهابية عشرات الأطفال الذين زجّ بهم داخل خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار.

وبين الإرياني أن أسرى الميليشيا الإرهابية كشفوا للجيش اليمني عن عمليات تجنيد بالقوة والإكراه نفذت بالمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا,شملت أطفال القبائل لإشراكهم في جبهات القتال .