اليوم السابع
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الجيش الكونغولي يقتل 16 مسلحًا في مدينة إيتوري

الإثنين، 01 مارس 2021 11:00 م
الجيش الكونغولي يقتل 16 مسلحًا في مدينة إيتوري مسلحون
أ ش أ

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 أعلن جيش الكونغو الديمقراطية مقتل 16 فردًا من ميليشيات مسلحة، وفقد ثلاثة جنود خلال عملية استهدفت مواقع لجماعة مسلحة في مدينة إيتوري بشمال شرق البلاد.

وأعلن المتحدث باسم الجيش جوليس نجونجو تشيكودي أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية نفذت عملية عسكرية منذ يوم الجمعة الماضي في مواقع لمليشيات مسلحة؛ ما أسفر عن مقتل المسلحين الـ16 والاستيلاء على موقعين كانا تحت سيطرتهم.

يذكر أن الصراع في مدينة إيتوري تسبب في مقتل عشرات الآلاف بين عامي 1999 و2003 في هذه المقاطعة الغنية بالذهب والمتاخمة لأوغندا وجنوب السودان.

وتعرض شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لزعزعة الاستقرار لما يقرب من ثلاثة عقود بسبب وجود العشرات من الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية التي تنشط في أربع مقاطعات شرقية (إيتوري، كيفو الشمالية، كيفو الجنوبية، تنجانيقا).

 

 

 


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