ووفقًا للكاتب سيوبان ريان، فإن قيام "فيسبوك" مؤخرًا بحظر الأخبار من منصته في أستراليا منع المؤسسات الإخبارية الأسترالية مشاركة المحتوى عبر صفحاتها على الموقع، بالإضافة إلى ذلك أخفت المنصة جميع المنشورات السابقة الخاصة بالمؤسسات الإخبارية الأسترالية وأيضًا نقاشات المستخدمين في التعليقات.



وعلى الرغم من إلغاء الحظر، فإن تلك الخطوة كشفت عن شيء يعرفه الكثير تقنيًا ولكن ربما لم نختبره من قبل وهو أننا لا نمتلك المحتوى الذي ننشره على هذه المنصات ويمكن أن نفقد الوصول إليه في أي لحظة، إذ إن تلك المنصات تستطيع إيقاف الوصول أو حذف المحتوى حسب رغبتها.



جدير بالذكر أن أستراليا بحثت إقرار قانون جديد - في وقت سابق - يلزم شركات التكنولوجيا بالدفع للناشرين مقابل المحتوى الإخباري، وقامت "فيسبوك" بحظر جميع المحتويات الإخبارية للأستراليين؛ احتجاجًا على مشروع القانون، لكن المنصة عكست القرار بعد محادثات مع الحكومة.



وأقرت الحكومة الأسترالية القانون بتعديلات جديدة للسماح لعمالقة التكنولوجيا بمزيد من الحرية في التفاوض بشأن الرسوم مع وسائل الإعلام.