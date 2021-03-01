التنمية المحلية تمول 1779 مشروعا صغيرا للشباب خلال شهر بقروض 333 مليون جنيه

كتب ــ على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " ساهم خلال شهر يناير 2021 في تنفيذ 1779 مشروعاً بقروض بلغت 333 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير 12 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والمتوسطة للإسراع بتحقيق التنمية والحد من مشكلة البطالة.

وبلغ إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن 165 ألفاً و779 مشروعاً بقروض 17,7 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات أكثر من مليون فرصة عمل، كما أشار التقرير إلى زيادة قيمة الاقراض خلال العامين الماضيين بنسبة 284% حيث بلغت قيمة الاقراض خلالها 12,8 مليار جنيه، وبلغ متوسط تكلفة فرصة العمل خلالها 12 ألفاً و 352 جنيها وبلغ عدد فرص العمل التي تم توفيرها في مجال المشروعات المتناهية الصغر خلال نفس الفترة حوالي نصف مليون فرصة عمل، وفي مجال المشروعات الصغيرة أكثر من 100 ألف فرصة عمل .

وقام "مشروعك" خلال العامين الماضين بتدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي اساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، كما تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" علي مستوي الجمهورية .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي قيام الوزارة باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التأثير السلبي المباشر لجائحة كورونا علي مستوي الاقراض والتمويل بصفة عامة منها الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستفادة عملاء مشروعك من العائد الميسر الذي يقدمة الجهاز والتنسيق بين البنوك المشاركة في تنفيذ "مشرعك" والمستفدين من "مشروعك" للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتأجيل أقساط سداد القروض لمدة 6 أشهر، وذلك بناء علي رغبة العميل من عدمه مع تكثيف الاجتماعات مع البنوك بالفيديو كونفرانس لاستعجال القرارات الائتمانية الخاصة بملفات عملاء "مشروعك" المتوجدة بالبنوك خلال فترة الكورونا وكان لهذا الإجراءات مردود إيجابي علي المستفيدين من "مشروعك".

ووجه اللواء شعراوي القائمين علي إدارة "مشروعك" بالتركيز علي الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها علي النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري، خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع انشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلي توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.

وأشار التقرير، إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخري علي تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء "مشروعك" طبقاً لاحتياج كل مشروع علي حدة ، كما يجري إعداد دراسة مع بعض الشركات والهيئات المسئولة عن تسويق المنتجات المصرية إلكترونياً لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" ، لافتاً إلي الاتفاق مع بعض الجامعات لعمل ندوات توعية للشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بهدف تأهيل الخريجين لاقتحام سوق المشروعات وتحفيزهم وتوعيتهم، وقال إنه يجري حالياً مناقشة التعاون بين مشروعك وبين مجموعة من الأندية الرياضية لإنشاء مقرات داخل الأندية الرياضية لضمان تنوع عملاء مشروعك.

الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز علي مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع، وتقديم حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات علي الاستمرارية.

وتم التوجيه بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات مع وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة مشروعك بل لتتولي تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات .