اليوم السابع
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التعليم تتيح المنصة الإلكترونى لأولى ثانوى لأداء امتحان الإنجليزى بـ12 محافظة

الإثنين، 01 مارس 2021 10:18 ص
التعليم تتيح المنصة الإلكترونى لأولى ثانوى لأداء امتحان الإنجليزى بـ12 محافظة طلاب المدارس
كتب ــ محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام فى 12 محافظة وهى، الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر، لأداء الامتحان الإلكترونى فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث بدأ الامتحان من العاشرة صباحا.

شهدت المدارس الثانوى تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحظة دخولهم لأداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، حيث تم التنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة، مع قياس درجة حرارة الطلاب من خلال كواشف حرارية، كما حرصت المدارس على تحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الدخول للمدارس.

فيما شددت الإدارات التعليمية على المدارس الابتدائية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية على تلاميذ الصف الخامس الابتدائي خلال أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات والذى يبدأ صباح اليوم.
 


التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحان الإلكترونى

امتحان اللغة الأجنبية الاولى

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