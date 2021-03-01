اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: الشكاوى الواردة بوجود خطأ فى كلمة المرور للامتحانات غير صحيحة

الإثنين، 01 مارس 2021 02:26 م
التعليم: الشكاوى الواردة بوجود خطأ فى كلمة المرور للامتحانات غير صحيحة طلاب
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محسن عبد العزيز، رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم، إن كل ما  ورد بوجود خطأ فى كلمة المرور بالامتحانات الإلكترونية تبين عدم صحتها، ويرجي مراجعة إدارة المدرسة لطباعة كلمة المرور من التطبيق وعدم الاعتماد علي الكلمات المكتوبة باليد، كما لوحظ أن العديد من طلاب الصف الأول تستخدم كلمات المرور الخاصة بالاختبار التجريبى شهر ديسمبر الماضى.

شهدت المدارس الثانوية تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحظة دخولهم لأداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، حيث تم التنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة، مع قياس درجة حرارة الطلاب من خلال كواشف حرارية، كما حرصت المدارس على تحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الدخول للمدارس.

فيما شددت الإدارات التعليمية على المدارس الابتدائية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية على تلاميذ الصف الخامس الابتدائي خلال أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات والذى يبدأ صباح اليوم.


التربية والتعليم

الامتحان الإلكترونى

امتحان الإلكترونى

امتحان اللغة الأجنبية الاولى

منصة الامتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أكثر من 550 ألف طالب بأولى ثانوى أدوا امتحان الفصل الدراسى الأول فى الإنجليزى والجغرافيا إلكترونيا دون مشاكل.. الطلاب: استقرار سيستم الاختبار وجاوبنا عن الأسئلة فى وقت قياسى.. وانتهاء تقييم 5 ابتدائى بالترم

الإثنين، 01 مارس 2021 02:12 م

التعليم: يستعين الطالب بتابلت المعلم حال حدوث مشكلة بجهازه والموبايل ممنوع

الإثنين، 01 مارس 2021 02:05 م

طلاب بأولى ثانوى: امتحان الجغرافيا سهل وانتهينا من الإجابة فى 30 دقيقة

الإثنين، 01 مارس 2021 12:56 م

طلاب أولى ثانوى: السيستم اشتغل كويس وجاوبنا عن أسئلة الإنجليزى فى 3 دقائق

الإثنين، 01 مارس 2021 10:39 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة