التعليم: الشكاوى الواردة بوجود خطأ فى كلمة المرور للامتحانات غير صحيحة

كتب ـ محمود طه حسين

قال محسن عبد العزيز، رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم، إن كل ما ورد بوجود خطأ فى كلمة المرور بالامتحانات الإلكترونية تبين عدم صحتها، ويرجي مراجعة إدارة المدرسة لطباعة كلمة المرور من التطبيق وعدم الاعتماد علي الكلمات المكتوبة باليد، كما لوحظ أن العديد من طلاب الصف الأول تستخدم كلمات المرور الخاصة بالاختبار التجريبى شهر ديسمبر الماضى.



شهدت المدارس الثانوية تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحظة دخولهم لأداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، حيث تم التنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة، مع قياس درجة حرارة الطلاب من خلال كواشف حرارية، كما حرصت المدارس على تحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الدخول للمدارس.



فيما شددت الإدارات التعليمية على المدارس الابتدائية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية على تلاميذ الصف الخامس الابتدائي خلال أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات والذى يبدأ صباح اليوم.