التصريح بدفن جثث طفلين وخالتهما لقوا مصرعهم فى حادث تصادم بالدائرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفلين شقيقين وخالتهما لقوا مصرعهم، في حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائري.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، أعلى الطريق الدائري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع طفلين شقيقين وخالتهما، يقيمون بإحدى قرى مركز العياط، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائق السيارة المتسبب في الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.