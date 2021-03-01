براغ (أ ش أ)

أعلنت السلطات في التشيك اليوم الإثنين تسجيل 4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذكر راديو "براغ" الدولي أن الأرقام الجديدة تزيد بخمسمائة حالة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي.

يذكر أن التشيك سجلت أولى حالات الإصابة بالفيروس في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ذلك الحين مليون و239 ألف إصابة فيما بلغت حالات الوفاة 20 ألفا و469.

وأعلنت حكومة التشيك عددًا من القيود على حركة المواطنين بهدف السيطرة على تفشي فيروس "كورونا" المستجد والحول دون انهيار القطاع الصحي في البلاد.

وذكر راديو "براغ الدولي" أنه بدءًا من اليوم لن يسمح للمواطنين بالتنقل بين الضواحي المختلفة إلا للأسباب الطبية أو للاعتناء بالأقارب أو العمل، فيما سيطلب من الموظفين خطاب مكتوب يثبت حاجتهم للتنقل.



كما قررت السلطات إغلاق المدارس والحضانات، مستثنية فقط أطفال العاملين بالمجال الطبي وسلطات الإنقاذ، بالإضافة إلى إغلاق بعض المحال التي كانت مستثناة من قرارات الإغلاق السابقة مثل متاجر الأدوات الدراسية وملابس الأطفال.



وأعلنت السلطات منع ارتداء الكمامات القماشية بعد الآن وألزمت المواطنين في المناطق الخارجية والنائية بارتداء الكمامة العادية وارتداء الكمامة ذات (فلتر النانو) في المتاجر والمواصلات العامة والعمل.. وحثت المواطنين على الحد من تعاملاتهم مع الآخرين وتقليلها للحد الأدنى، وستظل الإجراءات الجديدة قيد التنفيذ لمدة 3 أسابيع.