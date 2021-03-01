يذكر أن التشيك سجلت أولى حالات الإصابة بالفيروس في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ذلك الحين مليون و239 ألف إصابة فيما بلغت حالات الوفاة 20 ألفا و469.