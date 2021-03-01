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التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف ملابسات قتل صاحب سوبر ماركت بالسلام

الإثنين، 01 مارس 2021 08:32 م
التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف ملابسات قتل صاحب سوبر ماركت بالسلام كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على كاميرات المراقبة في محيط عقار سكنى بمدينة السلام تمهيدا لتفريغها، بعد عثر على جثة صاحب سوبر ماركت داخل شقته مقتولا، كما قام فريق البحث بفحص عدد من المشتبه بهم بالمنطقة مع فحص علاقات المجني عليه في نطاق عمله ومسكنه، لكشف ملابسات الحادث.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على شخص مقتولا داخل شقة في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة "م.أ" صاحب سوبر ماركت في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبد الناصر بدائرة القسم.

 

وكشفت التحريات، أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه ووجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه، وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها وهو ما يرجح أن المتهم على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

 


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السلام

اخبار الحوادث

مقتل شاب

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