التحريات تكشف أسباب ادعاء فتاة اختطافها من أمام مدرستها في الصف

كتب أحمد الجعفرى -كريم صبحى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة ادعاء فتاة اختطافها على يد أحد الأشخاص، وخروجها رفقة أحد الأشخاص للتنزه، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة. واستدعت النيابة والد الفتاة الذى اتهم الشخص الذى خرجت معه ابنته بتحريضها على الهرب، لسماع أقواله.

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله من ادعاءات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن خطف فتاة بالجيزة، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن خطف فتاة بسيارة ميكروباص من أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الفتاة المشار إليها، وتبين أنها (طالبة بالمرحلة الثانوية) وتم التقابل مع صديقتها (طالبة) والتى أفادت أنها وصديقتها المذكورة عقب خروجهما من المدرسة قامت الفتاة المشار إليها باستقلال دارجة نارية رفقة أحد الأشخاص (نجار).

وأنها خشيةً لوم أهل صديقتها لها، إدعت لهم كذباً أنها تعرضت للإختطاف من قبل سيارة ميكروباص ولم تعلم أنه سيتم تداول الخبر على مواقع التوصل الإجتماعى، أمكن ضبط الفتاة المعنية بالخبر وصديقها المذكور، وبمواجهتهما قررا أنهما انصرفا بغرض التنزه، وباستدعاء والد الفتاة (سائق) إتهم الأخير بتحريض كريمته القاصر على الهرب تم اتخاذ الإجراءات القانونية .