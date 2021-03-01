اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

"التجارة العالمية" تطالب الشركات المنتجة للقاحات كورونا بزيادة علميات التصنيع

الإثنين، 01 مارس 2021 07:46 م
"التجارة العالمية" تطالب الشركات المنتجة للقاحات كورونا بزيادة علميات التصنيع كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت منظمة التجارة العالمية شركات الأدوية المنتجة للقاحات كورونا برفع وتيرة علميات التصنيع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سفاميناتان، أن أقل من 10% من سكان العالم اكتسبوا المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت سفاميناتان: "منظمة الصحة العالمية تتابع هذه الأبحاث، ووفقاً للحسابات الأخيرة، كان هناك حوالي 500 منها. وإذا جمعناها، سيتبين أن أقل من 10% من سكان العالم لديهم المناعة ضد هذا الفيروس".

 

 


التجاره العالميه

لقاح

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة