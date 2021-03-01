اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 02:20 م
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التأمينات تعلن انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس

الإثنين، 01 مارس 2021 01:00 م
التأمينات تعلن انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس صرف المعاشات
كتب ــ مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات  الهيئة العامة للتأمين الاجتماعىُ صرف معاشات مارس، وأكدت انتظام الصرف اليوم الإثنين، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ويتم  صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون.

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها بـ12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، لمستحقى المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، مثل الأرامل والوالدين والأبناء وغيرهم، الحق في الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية قواعد وشروط للجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين).


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