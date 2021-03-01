البيت الأبيض يعبر عن خيبة أمله من رفض إيران المشاركة بالمحادثات النووية

كتب أحمد عرفة

أعربت متحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، عن خيبة أمل الولايات المتحدة الأمريكية من رفض إيران المشاركة بالمحادثات النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض،: مستعدون للعودة إلى الدبلوماسية مع إيران لتحقيق عودة مشتركة إلى الاتفاق النووي.

وفى وقت سابق أكد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن المساعي لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سلوك غير بناء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن أي تحرك أوروبي لإصدار قرار ضد طهران بالوكالة الدولية للطاقة النووية يهدد الجهود الدبلوماسية، لاسيما عقب الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الإيرانى، أن إلغاء الحظر اللا قانوني والجائر على إيران شرط أساسي لعودة إيران إلى كامل التزاماتها في إطار الاتفاق النووى.