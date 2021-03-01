البالون الطائر يشهد زيادة كبيرة بالرحلات.. تحليق 60 رحلة تقل 850 سائحا.. صور

وفى هذا الصدد، يقول مسئولو مطار البالون الطائر، إنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة لحماية الأفواج السياحية والعاملين بالبالون من العدوى بفيروس كورونا، حيث إنه تقرر مؤخراً أن تخرج البالونة الواحدة بعدد أقل من السائحين، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى والإقلاع والهبوط بصورة طبيعية تحمى الجميع، حيث تلقت شركات البالون بمحافظة الأقصر، مؤخرا إخطارًا يتضمن إعادة تشغيل البالون وعودة الرحلات من جديد، بعد أن وضعت وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات الاحترازية يجب الالتزام بها من جانب شركات السياحة المختصة بهذا النشاط، فى مقدمتها ضوابط احترازية تتعلق بإجراءات التعقيم وارتداء الكمامات، والعمل بطاقة 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتباع الاحترازات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وتقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصا، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات والنبلاء.

فيما قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن عودة نشاط رحلات البالون الطائر فى الاقصر بكثافة فى الموسم الشتوى الحالي، بعد توقف دام لأكثر من 6 أشهر بسبب فيروس كورونا خلال العام الماضى، يعد دعم كبير لانتعاش السياحة الثقافية، مؤكدا أن رحلات البالون الطائر جزء أصيل من الرحلات السياحية للأقصر ولايمكن الاستغناء عنه، خاصة ان العاصمة الخالدة تحتل مكانة دولية متقدمة فى هذا النمط السياحى.

ويضيف محمد عثمان لـ"اليوم السابع"، أن نشاط “البالون الطائر" هو أهم نشاط لايمكن أن تزور الأقصر دون ممارسته، والذى أكسب المدينة التاريخية شهرة عالمية، ورغم أنه يتواجد فى أماكن آخرى مثل لندن وإسبانيا وتركيا وكينيا وأمريكا وهى مقاصد سياحية كبيرة، إلا ان المكان الوحيد الذى يصلح لمزاولة هذا النشاط معظم أوقات العام مدينة الأقصر فقط، حيث ان نشاط البالون الطائر يتوقف على أحوال الطقس، لذلك لا يتوافر فى العالم إلا فى وقت قصير من السنة، فى حين يعمل فى الأقصر فقط طوال العام لماتتميز به من جو ملائم.