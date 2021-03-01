اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 09:34 م
خالد صلاح
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الاحتلال الإسرائيلي يجبر 3 فلسطينيين على هدم ممتلكاتهم في القدس

الإثنين، 01 مارس 2021 08:12 م
الاحتلال الإسرائيلي يجبر 3 فلسطينيين على هدم ممتلكاتهم في القدس الجيش الاسرائيلي
)أ ش أ(

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أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مواطنين مقدسيين على هدم منشأتهم التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية شمال القدس، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمها الاحتلال.

كما أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - المقدسي نضال محمد السلايمة، على هدم منزله في حي واد قدوم من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق آخر، اختطف مستعربون، مساء اليوم، 3 شبان من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، بينهم شقيقان.

وقال الناشط محمد حجازي لـ"وفا" إن مستعربين بمساندة من جيش الاحتلال اختطفوا الشقيقين أحمد وعبد الله نبيل بدر، والشاب خالد بدر، بالقرب من الجدار الفاصل في أبو ديس.

 

 


إسرائيل

فلسطين

تل أبيب

القدس المحتلة

الجيش الإسرائيلي

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