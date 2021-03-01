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الإمارات: الهجمات الإرهابية للحوثيين تتطلب ردا دوليا قويا

الإثنين، 01 مارس 2021 05:47 م
الإمارات: الهجمات الإرهابية للحوثيين تتطلب ردا دوليا قويا ريم الهاشمى
كتب أحمد عرفة

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قال ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، خلال مؤتمر المانحين لليمن، إن الهجمات الإرهابية للحوثيين تتطلب ردا دوليا قويا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق انطلق مؤتمر المانحين لليمن برعاية الأمم المتحدة، حيث قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، إن ثلثى السكان في اليمن بحاجة لرعاية صحية.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، خلال المؤتمر، أنه لا حل عسكري في اليمن ويجب إقرار وقف كامل لإطلاق النار، موضحا في ذات الوقت، أن الوضع الإنساني في اليمن في أسوأ حالاته.

وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن مساعدات دول جوار اليمن ساهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية، متابعا: نحتاج أكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة اليمن ووقف المجاعة.

 


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الامارات

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اليمن

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