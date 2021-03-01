اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن يضبط لصوص سرقة مدرسة فى الزاوية الحمراء

الإثنين، 01 مارس 2021 12:10 م
الأمن يضبط لصوص سرقة مدرسة فى الزاوية الحمراء أجهزة كمبيوتر-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى المدارس بمنطقة الزاوية الحمراء، وضبط مرتكبى الواقعة.
 
 
تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من مديرة مدرسة باكتشافها سرقة 3 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم من داخل المدرسة محل عملها، وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين "لهما معلومات جنائية".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سرقة مدرسة

اخبار الحوادث

امن القاهرة

اخبار عاجلة

سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة