الأمن يضبط لصوص سرقة مدرسة فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى المدارس بمنطقة الزاوية الحمراء، وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من مديرة مدرسة باكتشافها سرقة 3 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم من داخل المدرسة محل عملها، وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين "لهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.