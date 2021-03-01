الأمم المتحدة تشيد بجهود سلطنة عمان فى تنفيذ التعداد الإلكترونى 2020

كتب مصطفى عنبر

أشادت شعبة السكان بمنظمة الأمم المتحدة، بجهود سلطنة عُمان، في تنفيذ التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020م، وسرعة نشر نتائجه في وقت قياسي على الرغم من الظروف الاستثنائية لتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقد اعتمد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، مؤخراً نتائج التعداد الإلكتروني في السلطنة الذي أوضح أن عدد سكان عُمان بلغ 4 ملايين و471 ألفاً و148 فرداً بتاريخ 12 ديسمبر 2020م، كما تم الإعلان عن نتائج التعداد وتدشين بوابته الإلكترونية في نفس اليوم وإتاحتها للجميع.

واستطاع التعداد الالكتروني في عُمان، بناء منظومة بيانات إحصائية مركزية ضخمة ومستدامة تربط مختلف قواعد بيانات الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي يمكن من تنفيذ تعداد للسكان والمساكن والمنشآت مستقبلا في أي وقت وبأقل جهد بشري وبتكلفه مالية محدودة، وتميزت منظومة التعداد بمعلوماتها المتجددة وبقواعد بيانات متكاملة تخدم صناع القرار وتسهم في رفد الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".

وشهد التعداد تشكيل مختبرات متخصصة تقوم على توظيف أحدث التقنيات في مراجعة البيانات وتحليلها وتصحيحها، كما تمت معالجة 560 مليون سجل لدراسة تغطية وجودة بيانات السكان والمساكن والمنشآت في السلطنة، لتُقدم عُمان بذلك نموذجاً رائداً يُحتذى به على المُستويين الإقليمي والدولي في تجربة الانتقال من التعدادات التقليدية الميدانية إلى السجلات الإدارية خلال فترة وجيزة.