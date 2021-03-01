الأحد.. حفل فنى للفنان أحمد الحجار بدار أوبرا الإسكندرية بعد فترة غياب

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر، حفلا فنيا للفنان أحمد الحجار بعد فترة غياب، وذلك فى تمام الثامنة من مساء الأحد المقبل، حيث يقدم مجموعة رائعة من أشهر أغانيه منها «عود»، «لملمت خيوط الشمس»، «قد الأحلام»، «بحبك» وغيرها من الأغنيات التي مازالت عالقة في أذهان المصريين، بالاضافة الى بعض الأعمال الغنائية الجديدة.

و الفنان أحمد الحجار، يعتبر من أشهر مطربى وملحنى التسعينات وله العديد من الأعمال الغنائية التى أشتهر بها فى هذه الفترة ولاقت أعجاب واستحسان الجماهير، وهو ينتمي لعائلة فنية كبيرة فأخيه هو الفنان «علي الحجار» ووالده الفنان الكبير الراحل "ابراهيم الحجار" أحد أبرز الملحنين والمطربين، ويعد من حفظة التراث الغنائي فى مصر والوطن العربى.

من جهه أخرى تستضيف دار الأوبرا المصرية، مساء الأربعاء المقبل، حفلا فنيا للمطرب الشاب أحمد ناصر، حيث يشدو بمجموعة متميزة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل و باقة من الأغنيات المعاصرة، منها كل ده كان لية، ولا تسوي دمعة، لعبه الايام ، علمني حبك.. زيديني عشقا .. شارع الغرام.

والفنان أحمد ناصر، قام بالاشتراك في أحدى برامج المسابقات الكبرى ، حيث نال أعجاب واستحسان الجماهير فى مصر والوطن العربى ، كما شارك في العديد من الحفلات الفنية، منها حفل افتتاح المهرجان الصيفي بدار الأوبرا المصرية في عامى 2016 و 2018 وحفلات هيئة تنشيط السياحة المصرية وحفل ليالي التليفزيون فى عام 2016 وحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي فى عام 2016، وأيضا المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، والذى شارك فيه بأوبريت بينا تحيا مصر.