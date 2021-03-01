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اعرف خطط "شمال سيناء" لإنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 10:57 ص
اعرف خطط "شمال سيناء" لإنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. صور تطعيم الأطفال بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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واصلت لليوم الثانى فرق طبية بشمال سيناء، انتشارها وتنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال بمختلف قرى ومدن المحافظة. وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، أنه تمت متابعة سير الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بوسط سيناء.

تطعيم-الاطفال-بشمال-سيناء-(1)

وأشار إلى أن الأهالى بالقرى والتجمعات يشاركون فى الحملة، بالتنقل والوصول لنقاط تمركز الفرق الطبية التى بدورها تقوم بمجهود فائق فى سبيل الوصول لكل الأطفال المستهدفين كل فى نطاقه.

وأوضح أنه تم إعداد خطة إعلامية لتحريك المجتمع فى إنجاح الحملة بمركز ومدينة الحسنة والقرى التابعة لها، وحث الأسر على تطعيم أطفالهم بمختلف مناطق وسط سيناء.

تطعيم-الاطفال-بشمال-سيناء-(2)

وذكر أن العمل يجرى على قدم وساق، وأن الحملة لمدة 4 أيام حتى 3 مارس المقبل، فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية بوسط سيناء ، إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة بالتجمعات ، وذلك بهدف تطعيم الأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى 5 سنوات من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة ، أنه تم توزيع المنشورات الإعلانية بهدف تكثيف الحملة الدعائية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية وتعريفهم بخطورة مرض شلل الأطفال ، وأضاف أن هناك حملة إعلامية من خلال المساجد وأجهزة الإعلام المحلى من أجل إنجاح الحملة لحماية أطفالنا وحفاظا على مصر خالية من شلل الأطفال .

تطعيم-الاطفال-بشمال-سيناء-(3)

وفى مناطق قرى بئر العبد والشيخ زويد والعريش واصلت بدورها الفرق الطبية تطعيم الأطفال بالنقاط المقررة ، وتشمل مستشفيات ووحدات صحية ومساجد .

وأعلنت صحة شمال سيناء ، أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات ، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

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وقال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى ، أن التطعيم مجانى ودون أى مقابل وليس له آثار جانبية ، وأن التطعيمات عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم .

 

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