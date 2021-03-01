اليوم السابع
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إيران: على أمريكا رفع العقوبات قبل محادثات إحياء الاتفاق النووى

الإثنين، 01 مارس 2021 09:34 ص
إيران: على أمريكا رفع العقوبات قبل محادثات إحياء الاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز

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قالت إيران اليوم الاثنين إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية أولا إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع قوى عالمية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية "يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها ترامب تجاه طهران... إذا كانت تريد إجراء محادثات مع إيران، يتعين عليها أولا رفع العقوبات".

وأضاف أن إيران ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من تقليص التعاون معها.

 

 


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