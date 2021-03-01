إيران تسجل 8 آلاف و510 إصابات و108 وفيات بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 8 آلاف و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، و108 حالات وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة سیما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي - أنه تم تسجیل 8 آلاف و510 حالات إصابة جدیدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ24 الماضیة، منها 812 حالة أُدخلت المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أنه بوفاة 108 أشخاص آخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة، ارتفع إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 في إیران إلى 60 ألفا و181 شخصا.

كما أشارت إلى أنه من بين مليون و639 ألفا و679 حالة سجلتها البلاد حتى الآن، تعافى ملیون و399 ألفا و934 شخصا من الإصابة، فيما تخضع 3 آلاف و727 حالة حرجة للعلاج في وحدات العناية المركزة.

يُشار إلى أن إيران تعد البلد الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.