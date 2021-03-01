إزالة عقارين بمساحة 170 م2 لخطورتهما الداهمة بإدكو فى البحيرة

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو بالبحيرة، برئاسة اللواء عماد الدكرورى فى إزالة منزلين آيلين للسقوط بمساحة إجمالية 170 م 2 عبارة عن دور أرضي وأول علوى حتى منسوب سطح الأرض وذلك لخطورتهم الداهمة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
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