اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 01:28 م
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إزالة عقارين بمساحة 170 م2 لخطورتهما الداهمة بإدكو فى البحيرة

الإثنين، 01 مارس 2021 12:05 م
إزالة عقارين بمساحة 170 م2 لخطورتهما الداهمة بإدكو فى البحيرة جانب من الإزالة
البحيرة – ناصر جودة

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نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو بالبحيرة، برئاسة اللواء عماد الدكرورى فى إزالة منزلين آيلين للسقوط بمساحة إجمالية 170 م 2 عبارة عن دور أرضي وأول علوى حتى منسوب سطح الأرض وذلك لخطورتهم الداهمة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها  وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

 

 

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