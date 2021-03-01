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إجراءات صارمة فى امتحان كلية الهندسة بجامعة المنيا .. فيديو

الإثنين، 01 مارس 2021 12:10 م
إجراءات صارمة فى امتحان كلية الهندسة بجامعة المنيا .. فيديو امتحانات الكليات بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع" بثاً مباشراً من داخل كلية الهندسة بجامعة المنيا، لرصد الامتحانات والجولة التفقدية للدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا لمتابعة الإجراءات الاحترازية، وتفاصيل إجراء الطلبة والطالبات للامتحانات.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، إنه تم خلال الامتحانات اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلبة والطالبات، مع ارتداء الكمامات الواقية والجوانتى ووجود الكحول وأدوات التطهير داخل اللجان، حيث تم اتخاذ عدة اجراءات قبل بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأضاف رئيس جامعة المنيا فى لقاؤه لـ"اليوم السابع"، أنه تمت تهيئة الجو العام للطلبة والطالبات لأداء الإمتحانات بصورة طبيعية دون أية مضايقات أو أي شييئ يعكر صفو الامتحانات، مؤكداً على أنه ممنوع منعاً باتاً وجود أية تكدس لدخول أو خروج الطلبة للجان لآداء الإمتحانات، بالإضافة لعمل بوابات تعقيم وكحول تعقيم لخدمة الطلاب بجانب توزيع ماسكات على الجميع قبل الامتحانات.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا، السبت الماضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "بدأت اليوم الامتحانات بجامعة المنيا، لكن بشكل مصغر فى بعض الكليات مثل "كلية الهندسة فى أقسام محدده"، ولفت إلى أن الامتحانات سوف تبدأ بشكل فعلى بدأ من يوم الاثنين المقبل لجميع الكليات.

وأضاف أن الجامعة استعدت بشكل كبير للامتحانات من خلال الإجراءات الاحترازية، وأضاف أن الامتحانات سوف تستمر ثلاثة أسابيع متصلة، ويتخللها امتحانات الشفوي والعملي، وأكد رئيس جامعة المنيا على السير قدما لتنفيذ منظومة التعليم الهجين ، والبدء في رفع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة التعليمية ، وكذلك إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني ، طبقاً لآليات التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نمطاً للدراسة بها.


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