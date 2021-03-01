اليوم السابع
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إثيوبيا ترفض طلبا أمريكيا لسحب قوات الجيش من إقليم تيجراى

الإثنين، 01 مارس 2021 02:48 م
إثيوبيا ترفض طلبا أمريكيا لسحب قوات الجيش من إقليم تيجراى ابى احمد - رئيس وزراء اثيوبيا
كتب سمير حسنى

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أعلنت إثيوبيا اليوم الاثنين، رفض طلب الولايات المتحدة الأمريكية لسحب قواتها من إقليم تيجراى الذى يشهد اشتباكات عسكرية واسعة منذ أشهر، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد، بيانا عاجلا بشأن "الفظائع" التى تقع فى منطقة تيجراى التى تقوم بها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الإثيوبى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بليكن على تويتر: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع في منطقة تيجراي الإثيوبية.. ندين بشدة عمليات القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى المجتمع الدولي العمل معا لمنع المزيد من الفظائع".

وقال بيان الخارجية الأمريكية: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الفظائع المبلغ عنها والوضع العام المتدهور في منطقة تيجراي في إثيوبيا، وندين بشدة عمليات القتل والتهجير والتهجير القسري والاعتداءات الجنسية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبتها عدة أطراف والتي أبلغت عنها منظمات متعددة في تيجراي. كما نشعر بقلق عميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية، لقد تواصلت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا مع الحكومة الإثيوبية بشأن أهمية إنهاء العنف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى تيجراي، والسماح بإجراء تحقيق دولي كامل ومستقل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات والفظائع. يجب محاسبة المسؤولين عنها".


تيجراى

اثيوبيا

الولايات المتحدة

اديس ابابا

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