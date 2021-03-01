أ ش أ: الخارجية الأمريكية تدين اعتقال مرشحين فى انتخابات هونج كونج

واشنطن (أ ش أ)

أدان وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن،اليوم الاثنين، اعتقال مرشحين مؤيدين للديمقراطية فى انتخابات هونج كونج وتوجيه تهم بحقهم، ودعا بلينكن ـ في تغريدة على حسابه على موقع التواصل "تويتر" أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية إلى "الإفراج الفورى عن المرشحين".

وقد وجهت شرطة هونج كونج، في وقت سابق ، الاتهام إلى حوالي خمسين ناشطا ،في التيار المطالب بالديمقراطية بتهمة "التخريب" في خطوة مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي جرت الصيف الماضي.

كما أعلنت الشرطة أن 47 شخصا سيحاكمون بتهمة "التآمر لارتكاب عمل تخريبي".