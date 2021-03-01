اليوم السابع
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أمن الجيزة تواصل حملاتها لضبط حائزى المخدرات والأسلحة النارية

الإثنين، 01 مارس 2021 11:35 ص
أمن الجيزة تواصل حملاتها لضبط حائزى المخدرات والأسلحة النارية حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملاتها لضبط الخارجين عن القانون، خاصة حائزي المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة، لتطهير البؤر الإجرامية أنحاء المحافظة.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة، من ضبط 31 متهما بحوزتهم كميات من الاستروكس، والحشيش، والهيروين، والأقراص المخدرة، اعترفوا بحيازتها للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية خرطوش، وعدد من الطلقات بدون ترخيص، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، فتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.


حملة امنية

تجارة المخدرات

حيازة مواد مخدرة

تجارة الاسلحة

اسلحة نارية

حيازة اسلحة

امن الجيزة

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