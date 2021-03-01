ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 60 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 70 ألفا و105 حالات.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليونين و255 ألفا و500 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 121 ألفا و400 حالة نشطة في البلاد.