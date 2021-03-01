أسعار النفط تقفز بعد إقرار مجلس النواب الأمريكى حزمة تحفيز ضخمة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم الاثنين عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 1.24 دولار ما يوازي 1.9 بالمئة إلى 65.66 دولار للبرميل. وانتهي العمل بعقود أبريل يوم الجمعة.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار ما يعادل 1.9 بالمئة إلى 62.68 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار شهر أقرب استحقاق للعقدين أعلى مستوى في 13 شهرا في الأسبوع الماضي ولكنها تراجعت يوم الجمعة إلى جانب الأسواق المالية العالمية عقب هبوط السندات بسبب مخاوف التضخم.

وكتب ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية لدى أكسي في مذكرة اليوم "أسعار النفط تتعافى هذا الصباح تمشيا مع الأصول العالية المخاطر بفضل إقرار مشروع قانون التحفيز الأمريكي في مجلس النواب".

وأقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت ليعزز شهية المستثمرين للمخاطرة وصعد بأسواق الأسهم في آسيا. وتنتقل الحزمة لمجلس الشيوخ لإجراء المزيد من المناقشات.

كما أن الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 عزز النظرة المستقبلية للاقتصاد.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها وهي المجموعة التي تعرف بأوبك+ يوم الخميس وقد تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا للسوق.