اليوم السابع
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أسعار الذهب تتراجع بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 766 جنيها للجرام

الإثنين، 01 مارس 2021 08:53 م
أسعار الذهب تتراجع بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 766 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية الاثنين، تراجع بقيمة 6 جنيهات وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً عند 1725 دولارا، ويسجل سعر الذهب في السوق المصري حالياً 766 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسي بالسوق.
 
 
أسعار الذهب بالتعاملات المسائية
عيار 24 يسجل 876 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 766 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 657 جنيها.
 
أونصة الذهب 1725 دولار.
 
الجنيه الذهب 6128 جنيها.
 
 
ومع انتشار وتوجه المستهلكين للشراء الإليكترونى والتسوق عبر مواقع البيع المختلفة، أو حتى مواقع الشركات المنتجة والمصنعة، ظهرت حالات لشراء الذهب عبر الإنترنت لكنها كشفت عن مشكلات كبيرة قد يتعرض لها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت.
 
 
وهناك عدة مخاطر عند شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، يوضحها لنا جورج عبد الله أحد المنتجين للذهب في مصر، والتي من بينها أن الذهب قد يكون مغشوش أو ذهب صيني أو ذات منشأ غير معروف.
 
 
وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن من ضمن هذه المشكلات هو أن تشترى الذهب وقد يكون مسروق وهنا قد تتعرض للمسائلة القانونية، مشيراً إلى الغش في الأعيرة الذهبية المختلفة، أي تشترى ذهب عيار 21 كمثال وتكتشف أنه 18 فيما بعد وهكذا.

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