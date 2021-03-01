أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 1-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 1-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات مصرية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، عبر المحيطات للسياحة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بي انفستمنتس القابضة، الحديد والصلب المصرية، جلاكسو سميثكلاين، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).

البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات مصرية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 520.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.2 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.88%، والعرب على 8.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.9 مليون جنيه، 70.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، 139.8 ألف جنيه، 14.2 مليون جنيه، 29.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 11521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14140 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4417 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3351 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 13.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.57%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.80%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.49%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.066 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 6.45%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 3.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.478 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.55%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 36.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.60%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 8.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.60%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 24.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.21%.