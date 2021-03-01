أخبار البورصة اليوم الاثنين 1-3-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 1-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات مصرية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، عبر المحيطات للسياحة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بي انفستمنتس القابضة، الحديد والصلب المصرية، جلاكسو سميثكلاين، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).

البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات مصرية وعربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 520.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.2 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.88%، والعرب على 8.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.9 مليون جنيه، 70.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، 139.8 ألف جنيه، 14.2 مليون جنيه، 29.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 11521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14140 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4417 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3351 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 100 ألف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 76507 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 68504 سهم.

نتائج أعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، حقق البنك التجاري الدولي، صافي ربح بلغ 10.23 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 11.8 مليار جنيه في 2019، بدون الحقوق غير المسيطرة، بنسبة انخفاض 13.24%، وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال 2020 إلى 25.17 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 21.57 مليار جنيه في العام الماضي.

وحققت شركة ابن سينا فارما، صافي ربح بلغ 224.66 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي عام 2020، مقابل 328.77 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة 32%، وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 18.67 مليار جنيه، مقابل 16.6 مليار جنيه في 2019.

وحققت الشركة القابضة المصرية الكويتية، صافي ربح خلال 2020، بقيمة 116.296 مليون دولار، مقابل 115.601 مليون دولار خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة 0.6% على أساس سنوي، وبلغ صافي أرباح مالكي الشركة الأم نحو 116.3 مليون دولار في 2020، مقابل 115.6 مليون دولار في 2019، فيما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 37.6 مليون دولار في 2020، مقابل 35.5 مليون دولار في 2019، وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتصل إلى 557.89 مليون دولار، مقارنة بـ523.941 مليون دولار خلال العام المنصرم له.

وتحولت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، إلى الربحية وسجلت صافي أرباح بلغ 4.56 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 709.65 ألف جنيه خسائر خلال العام السابق له، وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 5.01 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 324.33 ألف جنيه خلال العام المنصرم له 2019.

فيما حققت شركة بلتون المالية القابضة، خسائر بلغت 132.42 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل خسائر بلغت 91.50 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو في الخسائر 45%، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 276.71 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 233.4 مليون جنيه في 2019.

وحققت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، خسائر بلغت 349.6 ألف دولار خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 6.13 مليون دولار في 2019، بنسبة 94.3%، وبلغ صافي خسائر مالكي الشركة الأم نحو 1.38 مليون دولار في 2020، مقابل 6.77 مليون دولار في 2019.

فيما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة نحو 1.03 مليون دولار في 2020، مقابل 631.7 ألف دولار في 2019، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 8.87 مليون دولار في 2020، مقابل إيرادات بلغت 4.65 مليون دولار في 2019.