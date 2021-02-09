وكيل الأوقاف بالشرقية: خطة لإعادة هيكلة المديرية وتفعيل لجان المتابعة

الشرقية- فتحية الديب

قال الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إنه يعكف حاليا على هيكلة المديرية، وتم تغيير مدير شئون العاملين ، وأنه اجتمع بمديري الإدارات لوضع أسس للسير عليها.

وتابع وكيل مديرية أوقاف الشرقية، لـ" اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة عمل للارتقاء بمنظومة العمل داخل المديرية، وتفعيل دور لجان التفتيش علي المساجد للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية بالتنسيق مع الوزارة لن تدخر جهدا في أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد بجانب دورها الدعوي والوطني الملموس في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر الفكر الوسطى المستنير ومحاربة الفكر المتشدد للمضي قدما نحو تنمية وبناء المجتمع.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قراراً بتعيين الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية وكيلًا لوزارة الأوقاف بالشرقية ونقل الشيخ زكريا الخطيب وكيل أول وزارة الأوقاف بالشرقية، مستشاراً لرئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة الأوقاف.

الجدير بالذكر أن الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية الجديد، قد سبق له العمل وكيلاً لوزارة الأوقاف بالشرقية، قبل أن يتم نقله وكيلاً لوزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

وفى السياق نفسه فلم يتم إغلاق أي مسجد من مساجد المحافظة حتى الآن وأن أئمة المساجد والقائمين عليها من الوزارة والأهالي يقدمون نموذجا جميلا فى الحفاظ عن الصحة العامة وذلك من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وأن محافظة الشرقية بها أكبر عدد مساجد على مستوى الجمهورية حيث يوجد 9 آلاف و63 مسجد تابعين للأوقاف بخلاف ما يزيد عن 4 آلاف مسجد أهلى تقوم مديرية أوقاف الشرقية بمتابعة ورقابة جميع المساجد حسب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يفيد أن وزارة الأوقاف مسئولة عن جميع المساجد والزوايا سواء التابعة للوزارة أو غير التابع له.