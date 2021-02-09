وزير داخلية النمسا: بدء إجراءات عزل ولاية "تيرول" بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن الشرطة بدأت فى تطبيق إجراءات عزل ولاية "تيرول" بعد انتشار سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا فى الولاية التي تشتهر برياضة التزلج.
وقال نيهمر - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ - إنه تم فرض ضوابط مشددة عند دخول ومغادرة ولاية تيرول، إلى أن الشرطة تعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية في تيرول لمحاربة جائحة كورونا منذ شهور.
وأضاف وزير الداخلية قائلا: "نحن في وضع خطير وصعب للغاية يتعين علينا فيه أن نقدم للسكان في تيرول أفضل دعم ممكن من أجل مواجهة الأزمة" مشيرا إلى أن الدعم يقدم أيضًا بمساعدة القوات المسلحة النمساوية.
ونوع الوزير إلى أن عدم الامتثال للاختبار الإلزامي بفحص كورونا سوف يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 1450 يورو.
وزير داخلية النمسا: بدء إجراءات عزل ولاية "تيرول" بعد انتشار سلالة كورونا الجديدةالثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:47 م
وزير داخلية النمسا كارل نيهمر
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أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا، أن الشرطة بدأت فى تطبيق إجراءات عزل ولاية "تيرول" بعد انتشار سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا فى الولاية التي تشتهر برياضة التزلج.
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