وأضاف بلوميل - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن إنهاء الإغلاق المشدد في البلاد منذ الأمس سوف يساعد على انخفاض معدلات البطالة؛ خاصة في محال البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات.. لافتا إلى أنه يوجد حاليًا 525992 شخصًا عاطلاً عن العمل أو تحت التدريب وهو أقل بنحو 4500 شخص عن الأسبوع السابق.

وأشار الوزير إلى أن حالة الركود الاقتصادي مستمرة حيث تشير بيانات معهد البحوث الاقتصادية النمساوي "ويفو" إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 14% تقريبًا من مستوى العام السابق.

ونوه الوزير إلى أن توقف السياحة المرتبط بكورونا يؤدى إلى خسارة النمسا حوالي 3.5% من إجمالي الناتج الاقتصادي أسبوعيًا بينما يتلقى الاقتصاد دعما من أنشطة الصناعة والتشييد والصادرات.

وأشار الوزير إلى أنه رغم جائحة كورونا، تحاول خدمة سوق العمل تعيين أكبر عدد ممكن من العمال.