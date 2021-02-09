وزير الداخلية الإسرائيلى يعتزم الاستقالة من منصبه

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن ووزير الداخلية أرييه درعي يدرس الاستقالة من الحكومة الإسرائيلية.

أوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن السبب في ذلك هي الاتهامات التي وجهها له زعماء أحزاب اليمين المتدين ، حيث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الصحة، انتهكوا الاتفاق الخاص بغلق المدارس الدينية لتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووجهت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، اليوم الثلاثاء، ما وصفت بـ "الصفعة" الجديدة، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن محاكمته في قضايا الفساد الموجهة ضده.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن المحكمة رفضت طلب فريق الدفاع عن نتنياهو بالالتماس الخاص ببروتوكولات المحاكمة وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.

وانطلقت أمس محاكمة نتنياهو أمام المحكمة ، وتركزت الجلسة على الملحق للائحة الاتهام المعدلة والذي يشمل طلبات نتنياهو وممثلين عنه بالتأثير على التغطية الإعلامية في موقع والا الاخباري في إطار الملف المعروف بـ 4000.