اليوم السابع
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وزير الخارجية اليمنى يبحث مع نظيره الأردنى التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:03 ص
وزير الخارجية اليمنى يبحث مع نظيره الأردنى التعاون بين البلدين وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
وكالات

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بحث وزير الخارجية اليمني وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي آفاق التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
وتطرق اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية إلى مناقشة الترتيبات اللازمة لانعقاد اللجنة العليا المشتركة.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن الدكتور بن مبارك استعرض خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة الداخلية.. مشيراً إلى التطورات السياسية في أعقاب اتفاق الرياض وعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومستجدات عملية السلام التي يقودها المبعوث الأممي، والممارسات الإجرامية للميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، وخدمتها الأجندة الخارجية المشبوهة الساعية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، ورفضها كل المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام.


أيمن الصفدى

الأردن

اليمن

أحمد عوض بن مبارك

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