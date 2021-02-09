اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية العراقى يكشف عن إمكانية إعادة فتح سفارة بغداد فى ليبيا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:54 ص
وزير الخارجية العراقى يكشف عن إمكانية إعادة فتح سفارة بغداد فى ليبيا وزيرا خارجية العراق وليبيا
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين مع وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل التعاون المشترك.

كما هنأ الوزير العراقى فؤاد حسين نظيره الليبي بمناسبة اعلان نتائج تشكيل اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي، الذي يعد انطلاقة مثمرة لإعادة الاستقرار والأمن الى ليبيا.

وكشف حسين عن إمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

من جانبه استعرض وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة الوضع الحالي في ليبيا وعوامل استقراره وسبل عودة الحياة الطبيعية فيها، مُبديا استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن.

بدوره وجّه الوزير فؤاد حسين دعوة للوزير الليبي محمد طاهر لزيارة العراق، متمنياً للشعب الليبي الشقيق الاستقرار والازدهار.


العراق

اخبار العراق

فؤاد حسين

وزير خارجيه العراق

اخبار ليبيا

محمد سياله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة