اليوم السابع
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وزير التموين يوافق على إنشاء مخبز بلدى بقرية الأشراف بأسوان

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 10:25 ص
وزير التموين يوافق على إنشاء مخبز بلدى بقرية الأشراف بأسوان الدكتور على المصيلحى وزير التموين
أسوان – عبد الله صلاح

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كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على إنشاء مخبز بلدى لإنتاج العيش المدعم بقرية الأشراف بوادى الصعايدة بإدفو ، وهى إحدى قرى مبادرة حياة كريمة الواقعة على بعد 150 كم شمال مدينة أسوان ، بعد تقدم أهالى القرية والقرى المجاورة بهذا المطلب لمحافظ أسوان والذى رفعه لوزير التموين من أجل توفير رغيف العيش المدعم لهم.

وأكد اللواء أشرف عطية بأنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية المستدامة تم تنفيذ العديد من مطالب أهالى القرى المدرجة في المرحلة الأولى، على الرغم من عدم إدراجها ضمن خطة تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بها.

وأوضح بأن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية شملت 11 قرية تجرى على أرضها العديد من مشروعات الإحلال والتجديد بإجمالي 30 مشروع منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، و مشروعين لرصف الطرق ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف.

وأشار أشرف عطية بأنه بالتوازى جارى العمل فى المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتى تشمل تنفيذ 53 مشروع بإعتمادات تصل إلى 198 مليون جنية لحل العديد من المشاكل التى يعانى منها الأهالى والمواطنين فى القرى الأكثر إحتياجاً ، مؤكداً بأن ذلك يتواكب في الوقت نفسه مع البدء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل الريف المصرى والتي تضم على مستوى المحافظة 68 قرية و 321 نجع وتجمع ريفى بمركزى كوم أمبو وإدفو .

 

 


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