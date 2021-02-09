وقالت السلطات الصحية في فرنسا - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 4317 حالة إيجابية جديدة لـ "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.. موضحة أن إجمالي الوفيات في البلاد بلغت 423ر79 شخصا بينهم 040ر56 حالة في المستشفيات الفرنسية بسبب "كوفيد-19".

واوضحت السلطات الصحية الفرنسية أن نحو 871ر1 مليون شخص تلقوا اول جرعة من اللقاح حتى الآن.

يذكر أن بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أشارت إلى تعافي 239 ألفا و183 شخصا من مرضى كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بكورونا في فرنسا حتى الآن.

وكانت فرنسا قد اعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 54 أسبوعا.