نائب رئيس اليمن: التردد الدولى فى اعتبار الحوثيين جماعة إرهابية وراء الإخلال بالسلام

كتب أحمد عرفة

أكد الفريق الركن على محسن صالح نائب رئيس اليمن، أن التردد الدولى فى التعامل مع الحوثيين كجماعة إرهابية وراء الإخلال بالسلام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير خارجية اليمن وشئون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك على العلاقات الأخوية الوثيقة التى تربط مصر واليمن، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما أيضا علاقة استراتيجية متينة، نظراً لموقعهما الاستراتيجي الهام، الذي جعل من الأمن القومي المصري جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي اليمني والعكس.

أضاف الوزير بن مبارك، فى حوار خاص لليوم السابع سينشر لاحقا، أن الدور الفاعل الذى تلعبه مصر لمناصرة القضايا العادلة للشعب اليمني في مواجهته قوى التطرف والإرهاب لا يخفى على أحد.