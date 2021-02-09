اليوم السابع
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نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن تطالب الكونجرس بإقرار خطة الإنقاذ

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 07:15 م
نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن تطالب الكونجرس بإقرار خطة الإنقاذ كامالا هاريس وجو بايدن
ريهام عبد الله

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طالبت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الكونجرس من التحرك وإقرار خطة الإنقاذ الأمريكية، مشيرة إلى أن جائخة فيروس كورونا المستجد يمكن احتوائها وضمان مساعدة الأعمال الصغيرة، بإقرار خطة الإنقاذ.

وقالت هاريس فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يمكننا احتواء الوباء، ومساعدة أعمالنا الصغيرة، وإعادة الأمريكيين إلى العمل، لكن الكونجرس يحتاج إلى التحرك، وإقرار خطة الإنقاذ الأمريكية".

كامالا هاريس
كامالا هاريس

 

وفى سياق متصل التف الديمقراطيون حول الرئيس الأمريكى جو بايدن لمساعدته على الوفاء بتعهده بتمرير حزمة إغاثة ثانية بشكل سريع، فرغم وجود اعتراضات بين بعض الجمهوريين لبنود فى حزمة المساعدة، إلا أن "الشيوخ" وافق على إجراء سريع للميزانية بصوت كامالا هاريس الحاسم باعتبارها رئيسة المجلس، مما يسمح لهم بتمرير الحزمة دون دعم جمهورى.

وأعطى مجلس النواب الموافقة النهائية،على خطة الميزانية التى تضمنت خطة تحفيز الرئيس الأمريكى جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، ودفعها إلى الأمام بالإجماع حتى حال وجود معارضة من الجمهوريين حيث دفع الديمقراطيون إلى الأمام بخطط لبدء صياغة حزمة المساعدات خلال أيام وتسريعها في مجلس النواب لإرسالها إلى الشيوخ بحلول نهاية الشهر.

كتبت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى رسالة إلى الديمقراطيين قبل فترة وجيزة من تمرير مشروع القانون بهامش 219 إلى 209: "إن عملنا لسحق فيروس كورونا وتقديم الإغاثة للشعب الأمريكى هو أمر عاجل وذو أولوية قصوى"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

كما أشار الرئيس جو بايدن، الذى تحدث قبل تصرف مجلس النواب مباشرة، إلى تقرير وظائف ضعيف فى تبرير استخدام أداة إجرائية للتغلب على معارضة الجمهوريون فى مجلس الشيوخ وتسريع تقديم المساعدة للعائلات والشركات ومقدمى الرعاية الصحية والحكومات المحلية.

 

 


كامالا هاريس

جو بايدن

الكونجرس

كورونا

جائحة كورونا

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