نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن تطالب الكونجرس بإقرار خطة الإنقاذ

ريهام عبد الله

طالبت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الكونجرس من التحرك وإقرار خطة الإنقاذ الأمريكية، مشيرة إلى أن جائخة فيروس كورونا المستجد يمكن احتوائها وضمان مساعدة الأعمال الصغيرة، بإقرار خطة الإنقاذ.

وقالت هاريس فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يمكننا احتواء الوباء، ومساعدة أعمالنا الصغيرة، وإعادة الأمريكيين إلى العمل، لكن الكونجرس يحتاج إلى التحرك، وإقرار خطة الإنقاذ الأمريكية".



كامالا هاريس

وفى سياق متصل التف الديمقراطيون حول الرئيس الأمريكى جو بايدن لمساعدته على الوفاء بتعهده بتمرير حزمة إغاثة ثانية بشكل سريع، فرغم وجود اعتراضات بين بعض الجمهوريين لبنود فى حزمة المساعدة، إلا أن "الشيوخ" وافق على إجراء سريع للميزانية بصوت كامالا هاريس الحاسم باعتبارها رئيسة المجلس، مما يسمح لهم بتمرير الحزمة دون دعم جمهورى.