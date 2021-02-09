ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع خلال العام 67775 طنا

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أكد خلاله أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25219 طن تشمل: 13062 طن فوسفات و12157 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46428 طن تشمل: 18000 طن ذرة و 3970 طن قمح و 8800 طن خردة و 1785 طن خشب زان و 6816 طن ابلاكاش و 2677 طن حديد و 2380 طن زيت طعام و 2000 طن صويا .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 314 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بسلة وبطاطا وبطاطس وفاصوليا وخس و طماطم وخرشوف وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية ( برسيم وحمص وبصل وفول سودانى وريحان وسمسم وشطة وفلفل ولب ) وفواكة (برتقال وفراولة و يوسفي وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والمغرب والأردن وروسيا والمانيا وأوكرانيا وهولندا وايطاليا وبنجلاديش وانجلترا وسلوفينيا واسبانيا وأمريكا والهند وسنغافورة .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 288 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1368 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67775 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41573 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4473 شاحنة .