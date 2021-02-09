اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:00 ص
خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يبلغ 16 ألفا و827 حالة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:00 ص
موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يبلغ 16 ألفا و827 حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 678 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 16 ألفا و827 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 88 حالة شفاء ليصل إجمال المتعافين إلى 16 ألفا و43 متعافيا .. فيما بلغت حصيلة الوفيات 427 حالة وفاة


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فيروس كورونا

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