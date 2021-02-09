منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تعلق إجراءات ضم البرازيل بسبب سياستها البيئية

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أصدرت لجنة السياسات البيئية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قرارا بتعليق إجراءات ضم البرازيل في عضويتها بسبب سياستها البيئية، فضلا عن إلغاء اجتماع كان مقررا اليوم بشأن رفع مستوى وضع البرازيل من شريك للمنظمة إلى دولة عضو.

ووصفت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية هذا القرار بأنه بمثابة "انتكاسة" لحكومة الرئيس جايير بولسونارو التي جعلت الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولويتها من أجل زيادة الثقة في اقتصاد البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم حذف بند المناقشات الخاصة بوضع البرازيل من جدول أعمال اجتماع المنظمة المقرر اليوم 9 فبراير بحجة أن انضمام البرازيل للمنظمة يمكن أن يقوض مصداقية اللجنة البيئية لها.

وأضافت أن اجتماعات المجموعة اليوم ستركز على ملف ضم بلغاريا بدلا من البرازيل في إطار مساعي بلغاريا الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.